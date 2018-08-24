Порошенко: Москву остановит объединенная позиция цивилизованного мира во главе с США

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что «агрессию» российской стороны остановит объединенная позиция цивилизованного мира, во главе которой будут находиться Соединенные Штаты. Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что Порошенко выразил благодарность за введенные США антироссийские санкции и Крымскую декларацию. Он подчеркнул, что Россию не смогут остановить «футбольные чемпионаты», «свадебные танцы» и «подарки газовых потоков».

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«Москву остановит объединенная мощная позиция цивилизованного мира с глобальным лидерством наших партнеров США», — заявил Порошенко.

Ранее Порошенко призвал разорвать все связи с общим с Россией историческим прошлым.