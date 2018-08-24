Пескова спросили про поздравление Украине с Днем независимости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, поздравлял ли Владимир Путин Украину с Днем независимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, ему необходимо уточнить данную информацию.

«Я не располагаю информацией о том, что такое поздравление направлялось», — сказал Песков.

Ранее на параде в честь Дня независимости Украины президент страны Петр Порошенко призвал разорвать все связи с общим с Россией историческим прошлым. По его словам, новое поколение украинцев должно сделать страну великой и исключить перспективу ее превращения «в зону российского влияния».