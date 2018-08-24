Песков назвал Бабича особым послом в особой стране

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение послом России в Белоруссии и специальным представителем по торгово-экономическому сотрудничеству с соседней страной Михаила Бабича, сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Бабич является особым послом в особенной для России стране.

Реклама

«Это особый статус, это особый посол в особой для нас стране. Этим и объясняется наделение Бабича особым статусом и объясняется тем значением, которое президент придает развитию наших отношений и двустороннего торгово-экономического сотрудничества с союзной Белоруссией», — сказал Песков.

До назначения главной российской дипмиссии в Белоруссии Бабич занимал пост полномочного представителя в Приволжском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла и спецпредставителя России в Белоруссии.