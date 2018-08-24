В МИД России готовят для США «щелчок по носу и самолюбию»

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ответ российской стороны на санкции США необязательно будет зеркальным. Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам Рябкова, Россия не может тягаться с США в экономической сфере. При этом он подчеркнул, что российская сторона сохраняет неопределенность в том, что касается ответа на санкции США, поскольку не хочет ослабления своих позиций.

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Рябков заметил, что на санкции можно отвечать симметрично и ассиметрично, а также расширять списки «подсанкционных» политиков.

«Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен или ущемлена во всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу, — это некий щелчок по носу и самолюбию», — сказал Рябков.

Ранее в Госдепе назвали новую дату введения санкций против России.