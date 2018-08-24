Отсутствие Медведева на публичных мероприятиях вызвано спортивной травмой

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев не появляется на публичных мероприятиях из-за полученной во время занятий спортом травмы, передает передает корреспондент «Газеты.Ru».

В кабинете министров не уточнили, каким видом спорта занимался премьер-министр, также неизвестен характер и степень серьезности травмы.

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«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в пресс-службе кабинета министров.

В последний раз Медведев провел заседание правительства 3 августа. Традиционно проходящие по четвергам заседания были отменены уже три раза. Так, 9 августа премьер-министр посещал Камчатку, а 16 и 23 августа заседания просто не состоялись.

В 2017 году у СМИ также возникли вопросы в связи с длительным отсутствием на публике российского премьер-министра, тогда российский президент заявил, что Дмитрия Анатольевича «не уберегли».