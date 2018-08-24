Порошенко открыл парад в Киеве словами из «Марша украинских националистов»

Президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный дню независимости Украины, словами из «Марша украинских националистов». Об этом сообщает «112 Украина».

Телеканал отметил, что при цитировании президент Украины допустил ошибку. Всего Порошенко процитировал четыре строки из песни.

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«Марш украинских националистов» с 1932 года является гимном «Организации украинских националистов».

На территории России запрещено боевое крыло ОУН — «Украинская повстанческая армия» (УПА).

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал украинцев разорвать связи с СССР и Российской империей. Также он пообещал внести в Раду законопроект о евроинтеграции Украины.