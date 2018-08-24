В МИДе не исключили визита Путина в Саудовскую Аравию

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов не исключил возможности визита российского президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Богданов подчеркнул, что работа над визитом российского лидера уже ведется, обсуждаются с партнерами из Эр-Рияда и многие другие вопросы.

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«Это прерогатива администрации президента, но, думаю, что такой визит логически вытекает. У президента есть приглашение от короля Сальмана», — уточнил Богданов.

Замминистра добавил, что для развития двухсторонних отношений России и Саудовской Аравии было сделано многое, поэтому следует подвести промежуточные итоги и «подписать документы, которые укрепят договорно-правовую базу».

Как отмечается, Богданов не назвал сроки визита, сославшись на загруженность от рабочего графика президента.

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