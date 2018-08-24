Порошенко призвал украинцев разорвать связи с СССР и Российской империей

На параде в честь Дня независимости Украины президент страны Петр Порошенко призвал разорвать все связи с общим с Россией историческим прошлым. Об этом сообщает ФАН.

По словам Порошенко, новое поколение украинцев должно сделать страну великой и исключить перспективу ее превращения «в зону российского влияния».

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«Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и Советским Союзом», — заявил Порошенко.

Он также призвал разорвать связи с РПЦ, поскольку граждане Украины не могут быть свободными в то время, как «душа в плену».

Ранее Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину.