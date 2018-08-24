Порошенко пообещал внести в Раду законопроект о евроинтеграции Украины

Украинский лидер Петр Порошенко принял решение внести в Верховную раду законопроект, закрепляющий курс Украины на евроинтеграцию. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, Порошенко сделал соответствующее заявление во время парада в честь Дня Независимости страны.

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«Я буду настаивать на закреплении в Конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО», — сказал Порошенко.

Он добавил, что законопроект будет зарегистрирован до 4 сентября, когда начнется осенняя сессия Рады.

Ранее Порошенко подписал закон, согласно которому Россия и ее компании не могут взыскивать долги с предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.