Atlantic: санкции против России не изменят ее поведения

Антироссийские санкции дают повод Кремлю лишь удвоить свое противодействие Западу, пишет Atlantic.

«Крымский эффект», после которого рейтинг одобрения президента России Владимира Путина взлетел вверх, безусловно, закончился, а рост его популярности, который был ожидаем после проведения чемпионата мира по футболу-2018, так и не материализовался, говорится в материале.

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С точки зрения Вашингтона, данный момент — самое подходящее время, чтобы оказать давление на Россию с целью изменения ее поведения. Ранее помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли сказал, что его ведомству «был дан прямой мандат на борьбу с российской агрессией на каждом шагу» посредством санкций.

Как пишет Atlantic, если санкции не окажут влияния на Кремль, и Москва будет вновь действовать агрессивно, то давление будет нарастать. Именно поэтому проблема такого метода борьбы с Москвой заключается в том, что он возвращает Россию назад, не предоставляя поводов для изменений, но давая лишь повод для укрепления позиций Москвы.