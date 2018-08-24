Экс-президент Исландии объяснил важность выстраивания отношений с Россией

Бывший исландский президент Олавюр Гримссон заявил, что европейские страны заинтересованы в выстраивании долгосрочных отношений с российской стороной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гримссона, Европе и России нужно постепенно найти выход из ситуации, когда стороны вводят против друг друга санкции. Он подчеркнул, что российская сторона является важной частью Европы и Азии.

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«Так что для экономического и политического будущего Европы важно выстроить конструктивные долгосрочные отношения с Россией», — сказал Гримссон.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант похвалил президента США Дональда Трампа за ужесточение санкций против России и призвал Европу соответствовать его усилиям, будь то в ответ на использование нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, вмешательство в выборы или за присоединение Россией Крыма.