Советник Белого дома в эфире CNN обвинила телеканал во вмешательстве в выборы

Советник Белого дома Келлиан Конвей во время эфира на американском телевидении обвинила телеканал CNN во вмешательстве в выборы президентов США 2016 года.

Ведущий программы на CNN Крис Куомо спросил Конвей о новых доказательствах, которые, по мнению ведущего, показывают, что американский лидер Дональд Трамп лгал, когда говорил, что не знал о выплатах за молчание, сделанных во время избирательной кампании 2016 года его экс-личным адвокатом Майклом Коэном порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл.

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В частности, Трамп утверждал, что узнал о выплатах женщинам за молчание о связях с президентом США постфактум. Тем не менее, бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн дал признательные показания, в которых утверждал, что сделал выплаты женщинам по поручению Трампа.

Советник Белого дома Келлиан Конвей какое-то время пыталась отвечать на вопросы, отстаивая позицию президента США. Ведущий программы повторял, что ложь американского президента является преступлением против народа. На это Конвей ответила, что американский телеканал CNN «ежедневно вмешивался в выборы» президента США 2016 года.

В частности, Конвей обвинила телеканал в том, что CNN показывал «фальшивые опросы», «постоянно» транслировал аудиозапись с участием Трампа в программе Access Hollywood, пытаясь всем этим помешать Трампу успешно пройти выборы.