Советник Трампа встретился с премьером Украины в Киеве

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон встретился с украинскими премьером Владимиром Гройсманом в Киеве. Об этом сообщается на официальной странице Гройсмана в твиттере.

По словам Гройсмана, у Украины и Соединенных Штатов «великое общее будущее». Отмечается, что Болтон ожидает переговоров «с нетерпением», а также выразил готовность способствовать «углублению» отношений между украинской и американской сторонами.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев по окончании встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, прошедшей 23 августа в Женеве, заявил, что сторонам не удалось согласовать итоговое заявление.