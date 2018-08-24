Патрушев и Болтон не подписали заявление по итогам переговоров в Женеве

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев по окончании встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, прошедшей 23 августа в Женеве, заявил, что сторонам не удалось согласовать итоговое заявление. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Патрушева, подписать документ по итогам встречи не удалось из-за разногласий по проблеме якобы российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

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«По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что «слабой», таким образом, была сама тема обсуждения. Он также добавил, что Россия предложила внести в документ положение о недопустимости вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела других стран, после чего американская сторона отказалась от подписания заявления.

Ранее сообщалось, как в МИДе прокомментировали нежелание Болтона подписать итоговое заявление.