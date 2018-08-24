Советник Трампа анонсировал сокращение выплат США в ООН

Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, в интервью Associated Press заявил, что Соединенные Штаты сократят финансирование ООН. Беседу Болтона с агентством передает Houston Chronicle.

По словам советника, в настоящее время США оплачивают 22% бюджета Совета по правам человека (СПЧ) и управления Верховного комиссара по правам человека. В будущем эти платежи будут сокращены.

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Болтон подчеркнул, что американские власти рассчитывают, что сокращение расходов «окажет воздействие» на СПЧ. При этом советник президента не стал уточнять, о какой сумме идет речь.

Ранее в ООН заявили о нехватке денег.