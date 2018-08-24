Экс-президента Южной Кореи приговорили к 25 годам тюрьмы

Апелляционный суд Республики Корея приговорил бывшую главу страны Пак Кын Хе к 25 годам тюремного заключения. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

В апреле суд более низкой инстанции приговорил экс-президента к 24 годам лишения свободы. Сообщалось, что Пак Кын Хе вместе со своей подругой Чхве Сун Силь растратила десятки млн долларов.

Апелляционный суд начал рассмотрение дела против Пак Кын Хе по требованию прокуроров, которые посчитали предыдущий приговор экс-президенту слишком мягким. Сторона обвинения требовала, чтобы бывшего южнокорейского лидера приговорили к 30 годам лишения свободы, а также оштрафовали на 118,5 млрд вон.