Бутина пожаловалась на воспаление ноги и недопуск православного священника

Представители российской дипмиссии посетили в тюрьме США россиянку Марию Бутину. Об этом сообщается в фейсбуке посольства России в Соединенных Штатах.

В сообщении посольства отмечается, что Бутина жалуется на воспаление ноги, однако руководство тюрьмы не предоставляет ей квалифицированную медицинскую помощь. Также задержанная россиянка пожаловалась, что к ней не допустили православного священника.

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Представители посольства заявили, что направили тюремному руководству требование отменить «дискриминационные режимы» в отношении гражданки России.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты экстренно посетили Бутину в новой тюрьме.