Помпео в разговоре с Лавровым призвал освободить Сенцова
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал освободить осужденного украинца Олега Сенцова. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
«Помпео призвал Россию немедленно освободить Сенцова и всех украинских политзаключенных», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, США обеспокоены состоянием здоровья Сенцова.
Ранее сообщалось, что Лавров в разговоре с Помпео поднял тему преследования россиян в США.
Как отмечалось, Лавров обсудил с Помпео преследования россиян в США, в частности — Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Виктора Бута.