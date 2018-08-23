Помпео в разговоре с Лавровым призвал освободить Сенцова

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал освободить осужденного украинца Олега Сенцова. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Помпео призвал Россию немедленно освободить Сенцова и всех украинских политзаключенных», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, США обеспокоены состоянием здоровья Сенцова.

Ранее сообщалось, что Лавров в разговоре с Помпео поднял тему преследования россиян в США.

Как отмечалось, Лавров обсудил с Помпео преследования россиян в США, в частности — Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Виктора Бута.