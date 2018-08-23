Власти ЮАР вызвали поверенного в делах США из-за твита Трампа

Администрация президента ЮАР выразила протест поверенному в делах США Джесси Лапенн из-за твита американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, власти ЮАР раскритиковали твит Трампа о экспроприации и широкомасштабном убийстве фермеров в Южной Африке.

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Как отмечается, правительство Южно-Африканской Республики заявило, что не принимает заявление Трампа по данному вопросу.

Ранее Трамп в твиттере заявил, что попросил госсекретаря США Майка Помпео «внимательно изучить захват земли и ферм в ЮАР».