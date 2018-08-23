Генпрокурор США дал отпор Трампу

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс ответил на резкую критику американского президента Дональда Трампа в свой адрес. Об этом сообщает The Washington Post.

Ранее Трамп заявил, что Сешнс не смог взять «под контроль» министерство юстиций США и занял должность генпрокурора только благодаря участию в его предвыборной кампании 2016 году.

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«Я взял минюст под контроль в день своего назначения», — заявил Сешнс.

Он также добавил, что с момента его назначения минюст работает на благо США и народа страны.

Также стало известно, что Сешнс прокомментировал сравнение политики Трампа с нацистами.