Афганистан назвал условие для участия в переговорах с талибами

В министерстве иностранных дел Афганистана заявили, что Кабул примет участие в переговорах с талибами в Москве, если радикальное движение «Талибан» покажет готовность к мирным переговорам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению ведомства, талибы выступили против послания мира и прямых переговоров.

Реклама

В министерстве подчеркнули, что движение «Талибан» не проявило уважения к международным принципам мира и прямых переговоров.

Ранее сообщалось, что не менее четырех лидеров «Талибана» выразили согласие приехать в Москву для участия в предстоящих переговорах по Афганистану в сентябре.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.