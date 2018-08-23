Афганистан назвал условие для участия в переговорах с талибами
В министерстве иностранных дел Афганистана заявили, что Кабул примет участие в переговорах с талибами в Москве, если радикальное движение «Талибан» покажет готовность к мирным переговорам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По мнению ведомства, талибы выступили против послания мира и прямых переговоров.
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В министерстве подчеркнули, что движение «Талибан» не проявило уважения к международным принципам мира и прямых переговоров.
Ранее сообщалось, что не менее четырех лидеров «Талибана» выразили согласие приехать в Москву для участия в предстоящих переговорах по Афганистану в сентябре.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.