США потратили на стену с Мексикой $3,5 млрд
Американский президент Дональд Трамп заявил, что на строительство на границе с Мексикой уже потрачено $3,5 млрд. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, строительство стены могло бы проходить быстрее, если бы удалось договорится с демократами.
Он также добавил, что стена с Мексикой необходима для решения проблем с нелегальной миграцией в США.
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1 августа Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов началось строительство стены.
По его словам, стена на границе государств обеспечит «грандиозную безопасность».