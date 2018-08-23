Сенатор США назвал условие введений санкций против России

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что санкции в отношении России будут введены только при условии вмешательства страны в выборы в США, передает РИА «Новости».

По его словам, законопроект о мерах в отношении России нацелен на банки.

Сенатор также заявил о необходимости законодательства, в соответствии с которым санкции будут приниматься только в случае вмешательства России или других стран в выборы в США.

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Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст адекватный ответ на новые американские санкции в отношении России.

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