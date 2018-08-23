Помпео назначил спецпредставителя по КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео назначил Стива Бигена спецпредставителем по Северной Корее. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Биген будет возглавлять переговоры с союзниками и партнерами США.

В свою очередь, Биген заявил, что полная денуклеаризация Корейского полуострова является приоритетной задачей.

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Ранее сообщалось, что международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашло свидетельств прекращения ядерных разработок КНДР.

Как отмечалось, активность КНДР была замечена в период с конца апреля по начало мая.