Лавров в разговоре с Помпео поднял тему преследования россиян в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео преследования россиян в США, в частности — Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Виктора Бута. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Российский Министр призвал незамедлительно прекратить преследование под надуманным предлогом гражданки России М.В.Бутиной, в очередной раз привлек внимание к ситуации с К.В.Ярошенко, В.А.Бутом и другими россиянами, оказавшимися в американских тюрьмах в нарушение процедур, предусматриваемых двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 г.», — говорится в тексте официального сообщения.

Помпео, в свою очередь, затронул вопрос об осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове, отметили в МИД, «на что ему были даны соответствующие разъяснения».