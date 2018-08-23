Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
По данным ведомства, Лавров и Помпео обменялись мнениями по актуальным международным темам.
Как отмечается, стороны также обсудили ситуацию в Сирии.
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Ранее сообщалось, что советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев обсудили ситуации в Сирии.
Как отмечалось, стороны также обсудили ряд двусторонних вопросов.