Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

По данным ведомства, Лавров и Помпео обменялись мнениями по актуальным международным темам.

Как отмечается, стороны также обсудили ситуацию в Сирии.

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Ранее сообщалось, что советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев обсудили ситуации в Сирии.

Как отмечалось, стороны также обсудили ряд двусторонних вопросов.