Россия и США договорились возобновить контакты по линии ряда ведомств

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва и Вашингтон договорились возобновить каналы по линии ведомств. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия и США намерены возобновить каналы по линии Минобороны, Министерства иностранных дел и начальников генштабов.

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Он также добавил, что стороны договорились продолжать контакты по линии Советов Безопасности.

Ранее Патрушев заявил, что итоговое заявление после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном не было подписано из-за позиции США.

Он также добавил, что пригласил американских коллег на новую встречу в Москву.