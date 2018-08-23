МИД: Лондон манипулирует положениями конвенции о запрещении химоружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания цинично манипулирует положениями конвенции о запрещении химоружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Британия не использовала статью 10 конвенции о запрещении химического оружия, в которой прописан порядок предоставления защиты государствам в случае применения против них химического оружия.

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Она также добавила, что вместо 10 статьи, Лондон ссылается на пункт 38 статьи 8 конвенции, который предусматривает техническое содействие государствам-участникам (КЗХО) в рамках выполнения ими своих регулярных обязательств по конвенции.

Захарова подчеркнула, что подобный подход является «визитной карточкой» властей Британии.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес обсудили расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери.