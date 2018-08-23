Захарова пообещала адекватный ответ на новые санкции США

Российская сторона даст адекватный ответ на новые американские санкции в отношении России, передает РИА «Новости».

«Если говорить гипотетически относительно введения санкций — новых, ещё одних, обновленных, скорректированных и так далее — как вы знаете, к сожалению, мы даем адекватный на них ответ, и мы не комментируем рабочий процесс выработки этих решений», — сказала Захарова.

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Она также подчеркнула, что введение ответных санкций не является выбором российской стороны, так как не входит в список решений, которые руководство страны принимает инициативно.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков разъяснил, чем будет руководствоваться президент при принятии решений по санкциям.