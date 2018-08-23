В МИД ответили на заявление Эстонии и Латвии об ущербе от «советской оккупации»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление глав минюста Эстонии и Латвии о намерении взыскать с России ущерб, нанесенный странам «советской оккупацией». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это вписывается в общий курс на осложнение двусторонних отношений, который Рига и Таллин проводят в последние годы», — сказала Захарова.

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По ее словам, данные заявления вызывают «лишь сожаление».

Она также добавила, что Россия не приемлет утверждения об «оккупации» прибалтийских государств Советским Союзом.

Захарова подчеркнула, что требование возмещения ущерба является абсурдным.

Ранее сообщалось, что в Кремле сочли некорректным термин «советская оккупация».