МИД России потребовал от США закрыть дело Марии Бутиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует от США закрыть дело против осужденной россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова также назвала дело Бутиной «политически мотивированным».

«Мы надеемся, что международное сообщество обратит внимание на унижающие человеческое достоинство действия и произвол правоохранительных органов США в отношении россиянки. Со своей стороны продолжим работу по защите ее прав и законных интересов», — сказала она.

Ранее сообщалось, что конгресс США планирует проверить связи Марии Бутиной с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.