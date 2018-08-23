Присяжная на суде по Манафорту назвала расследование «российского дела» охотой на ведьм

Расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы президентов 2016 года являются «охотой на ведьм», заявила присяжная по делу бывшего главы избирательного штаба президента США Пола Манафорта Паула Дункан в эфире американского телеканала Fox News.

Ранее таким же образом «российское дело» критиковал президент США Дональд Трамп, который не раз называл его в своем твиттере «охотой на ведьм».

Реклама

Помимо этого, Дункан рассказала подробности процесса, во время которого присяжные совещались по делу обвиняемого в финансовом мошенничестве Манафорта. По словам присяжной, это были «напряженные и эмоциональные четырехдневные дискуссии». Она также рассказала, что за закрытыми дверями иногда «вспыхивали страсти, хотя присяжные никогда явно не обсуждали тесные связи Манафорта и Трампа».

«Это была очень эмоционально заряженная комната присяжных, у некоторых были слезы», - сказала Дункан.

Ранее сообщалось, что присяжные по делу Манафорта долгое время не могли вынести единогласное решение. Позже члены жюри присяжных суда Александрии в штате Вирджиния в ходе заседания по делу Пола Манафорта признали его виновным по восьми пунктам обвинения из восемнадцати. Помимо этого, СМИ стало известно о планах Трампа помиловать Манафорта.