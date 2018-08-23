В Кремле назвали цель переговоров Патрушева и Болтона

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева и советника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Патрушеву и Болтону нужно определить те темы, по которым российская и американская стороны готовы вести диалог. Он заметил, что в настоящее время наблюдается дефицит такого желания со стороны США.

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Песков также заметил, что поездка Болтона в Киев не относится к вопросам российско-американской повестки.

«У нас на повестке дня этих переговоров с Патрушевым такое количество вопросов проблемных, что подобные визиты для нас не являются приоритетной темой», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Женеву для встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.