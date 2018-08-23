Трамп объяснил, почему бывшие сотрудники рассказывают о нем «плохие вещи»

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Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему его бывший адвокат Майкл Коэн и бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт говорят про него «плохие вещи». Об этом он сказал в интервью FoxNews.

По словам Трампа, Манафорт и Коэн «выдумывают истории» про него, так как хотят сократить те тюремные сроки, которые полагаются им за их преступления и финансовые махинации. Трамп уверен, что им нечего предложить, чтобы заключить сделку со следствием, поэтому они начинают «выдумывать».

Ранее американские СМИ сообщили, что в связи с признаниями в суде бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна в Соединенных Штатах наступил один из самых мрачных дней в истории президентства c момента импичмента экс-американскому лидеру Ричарду Никсону.