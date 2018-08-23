Трамп объяснил, почему бывшие сотрудники рассказывают о нем «плохие вещи»
Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему его бывший адвокат Майкл Коэн и бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт говорят про него «плохие вещи». Об этом он сказал в интервью FoxNews.
По словам Трампа, Манафорт и Коэн «выдумывают истории» про него, так как хотят сократить те тюремные сроки, которые полагаются им за их преступления и финансовые махинации. Трамп уверен, что им нечего предложить, чтобы заключить сделку со следствием, поэтому они начинают «выдумывать».
Ранее американские СМИ сообщили, что в связи с признаниями в суде бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна в Соединенных Штатах наступил один из самых мрачных дней в истории президентства c момента импичмента экс-американскому лидеру Ричарду Никсону.