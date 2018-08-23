МИД России: Волкер играет на киевской половине поля

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что заявления американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера свидетельствуют о его поддержке украинской стороны. Об этом Рябков сказал интервью журналу «Международная жизнь».

По словам Рябкова, «западные спонсоры киевского режима» озабочены тем, чтобы сохранить все то, что в настоящее время находится под их контролем и позволяет оказывать давление на российскую сторону. Он подчеркнул, что в ближайшее время поведение украинских властей не изменится.

Реклама

«Мы видим многочисленные заявления американского спецпредставителя по Украине, который однозначно играет на киевской половине поля», — сказал Рябков.

Он добавил, что такое поведение является показателем того, что США нацелены на односторонние меры и отвыкли от компромисса.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что российская сторона намеренно затягивает конфликт в Донбассе.