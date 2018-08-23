Telegraph: за 15 лет прирост населения Британии обеспечили мигранты

Более 80% роста населения Великобритании за последние 15 лет произошло из-за притока мигрантов, показало новое исследование. Об этом пишет британская газета Daily Telegraph со ссылкой на доклад независимого исследовательского центра в Великобритании Migration Watch UK.

Исследование охватывает период с 2001 по 2016 год. Оно показало, что прирост населения был связан с миграцией. Как пишет газета, за этот период в Великобританию прибыли 3,1 млн мигрантов.

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При этом 2,5 млн детей имеют по меньшей мере одного родителя, который родился за рубежом. За 15 лет число людей, проживающих в Соединенном Королевстве, увеличилось с 59,1 млн до 65,7 млн человек.

Помимо этого, в материале отмечается, что согласно последним оценкам национальной статистики, 41% роста численности населения с 2016 по 2017 год произошел от естественных изменений. Еще 59% связывают с процессом международной миграции.