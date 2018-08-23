Экс-глава разведки ФРГ предостерег от обмена данными с Австрией из-за контактов с Россией

Бывший глава немецких разведывательных служб (BND) Август Ханнинг предостерег западные службы разведки от обмена конфиденциальной информацией с Австрией в силу связей государства с Россией, передает издание Bild.

В частности, по его словам, необходимо проявлять осторожность в защите своей секретной информации. Ханнинг объяснил это тем, что для международного сотрудничества разведслужб важно, чтобы каждый мог быть уверен, что его секретная информация защищена, а ее конфиденциальность должна быть сохранена.

Это, по словам Ханнинга, невероятно трудно в вопросах сотрудничества с Австрией. Экс-глава разведки ФРГ подчеркнул, что существует «объективная опасность», что информация такого рода может утечь. В материале отмечается, что опасения возрастают из-за тесных связей между высокопоставленными австрийскими министрами и российским правительством.