Источник: премьер Греции надеется на восстановление отношений с Россией

Источники в греческих правительственных кругах рассказали, что премьер страны Алексис Ципрас надеется на восстановление отношений с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, Ципрас считает, что прошлое нужно оставить в прошлом.

«Надо восстановить отношения с Россией, оставить позади происшедшее и идти вперед в наших отношениях», — сказал источник.

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Он добавил, что греческий премьер хотел бы приехать в Москву до конца года. В настоящее время в администрации премьер-министра занимаются подготовкой телефонного разговора между Ципрасом и лидером России Владимиром Путиным.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции или ее внешнюю политику.