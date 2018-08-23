Трамп: США всегда будут стоять рядом с Украиной

Американский лидер Дональд Трамп поздравил своего украинского коллегу Петра Порошенко с Днем независимости страны. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Как отмечается, в поздравительной телеграмме Трамп обратил внимание на растущую украинскую экономку, а также «мощные» вооруженные силы Украины.

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«Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно-признанных границ», — говорится в телеграмме.

Ранее Порошенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп заверил его о приоритете украинского вопроса для США и НАТО во время переговоров на саммите представителей Североатлантического альянса.