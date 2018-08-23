Fox News: Манафорта от обвинения по всем пунктам спас голос одного присяжного

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Голос одного присяжного заседателя не позволил осудить по всем пунктам Пола Манафорта, бывшего главу предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Пола Дункан, одна из присяжных на суде над Манафортом, заявила, что он не был обвинен по всем 18 пунктам из-за того, что один из присяжных выразил сомнение в его виновности.

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«Голос одного человека не позволил признать Манафорта виновным по всем 18 пунктам», — заявила Дункан.

Она также рассказала, что команда специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США, выглядела «скучающей» и ее представители периодически «дремали».

Ранее сообщалось, что Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения.