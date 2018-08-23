Трамп признался в единственной ошибке на выборах 2016 года

Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттре, что единственной ошибкой на выборах 2016 года была победа над «нечестным» кандидатом от демократов Хиллари Клинтон.

«Единственное, что я сделал неправильно — это победил на выборах, которые, как ожидалось, выиграют нечестная Хиллари Клинтон и демократы», — написал Трамп.

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Он отметил, что его политические оппоненты не провели избирательную кампанию в «ряде штатов».

Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил, что совершил преступление по его указанию. Позднее Трамп заявил, что узнал о действиях Коэна постфактум.