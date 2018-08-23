WSJ: США намерены ужесточить санкции против Ирана

Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что новые санкции против Ирана будут более жесткими по сравнению с теми, что действовали до заключения ядерной сделки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в прошлом американские власти вводили исключения, чтобы компании США могли работать с Ираном «при некоторых условиях». Однако новый пакет санкций предполагает, что никаких исключения больше не будет.

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При этом Болтон и его представитель допустили, что «крайне ограниченные» исключения возможны. Они не стали уточнять, каких компаний и каких сфер деятельности они могут коснуться.

Ранее в Госдепе заявили, что американские власти готовы ввести санкции в отношении стран, которые продолжат поддерживать торговые отношения с Ираном.