WSJ: США намерены ужесточить санкции против Ирана
Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что новые санкции против Ирана будут более жесткими по сравнению с теми, что действовали до заключения ядерной сделки. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, в прошлом американские власти вводили исключения, чтобы компании США могли работать с Ираном «при некоторых условиях». Однако новый пакет санкций предполагает, что никаких исключения больше не будет.
При этом Болтон и его представитель допустили, что «крайне ограниченные» исключения возможны. Они не стали уточнять, каких компаний и каких сфер деятельности они могут коснуться.
Ранее в Госдепе заявили, что американские власти готовы ввести санкции в отношении стран, которые продолжат поддерживать торговые отношения с Ираном.