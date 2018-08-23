Хант: Джонсон изменил историю Британии

Глава британского МИДа Джереми Хант заявил, что его предшественник Борис Джонсон изменил историю Великобритании активным участием в референдуме по Brexit. Об этом пишет Axios.

Хант отметил, что роль Джонсона не стоит «недооценивать». По его словам, экс-глава МИДа изменил «курс истории Британии» во время кампании за выход страны из состава Европейского союза. Также нынешний министр иностранных дел оценил слова президента США Дональда Трампа о том, что Джонсон является «отличным» кандидатом на пост премьер-министра страны.

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«Я не во всем с ним [Джонсоном] согласен, но кто знает, что произойдет в будущем?», — сказал Хант.

При этом глава британского МИДа заверил, что не будет копировать стиль Джонсона, так как, по его мнению, это невозможно.

Джонсон покинул пост главы МИД Британии после того, как премьер-министр страны Тереза Мэй решила смягчить условия Brexit.