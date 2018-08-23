СМИ: Путин планирует посетить саммит в Сингапуре в ноябре

Юрий Ушаков, помощник президента России Владимира Путина по международным делам, не исключил, что российский лидер в ноябре посетит Восточноазиатский саммит в Сингапуре. Об этом он сказал «Известиям».

«Да, планируется», — сказал Ушаков, когда его спросили о планах Путина по посещению саммита.

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В газете напомнили, что Восточноазиатский саммит в Сингапуре будет проходить с 11 по 15 ноября 2018 года.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что как готовится визит Путина в Сербию.

Также ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что планирует в ближайшие месяцы две встречи с Путиным.