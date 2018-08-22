В Белом доме прокомментировали возможность помилования Манафорта

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала возможность помилования Пола Манафорта, который был главой предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, у нее нет сведений о возможном помиловании Манафорта.

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Ранее сообщалось, что Трамп назвал расследование по делу Манафорта «охотой на ведьм».

21 августа стало известно, что Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинения.

Как отмечалось, Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве.