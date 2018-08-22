Трамп и Абэ договорились поддерживать санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По ее словам, в ходе разговора лидеры договорились поддерживать санкции против Северной Кореи.

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Она также добавила, что Трамп и Абэ намерены провести встречу в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Ранее Трамп заявил о намерении еще раз встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.

По его словам, в переговорах с КНДР происходит «много хороших вещей».