Белый дом прокомментировал обвинения против экс-адвоката Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что расследование в отношении бывшего адвоката президента Майкла Коэна, не касается американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, никаких обвинений в адрес Трампа нет.

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Она также добавила, что Трамп не сделал «ничего плохого».

Сандерс подчеркнула, что Трамп не вовлечен в махинации Коэна.

Ранее сообщалось, что Коэн пошел на сделку со следствием по делу о финансовых преступлениях.

Как отмечалось, Коэн пришел с повинной к агентам ФБР незадолго до слушаний по его делу.