Лидеры «Талибана» согласились приехать на переговоры в Москву

Не менее четырех лидеров «Талибана» выразили согласие приехать в Москву для участия в предстоящих переговорах по Афганистану в сентябре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя террористической организации Забиуллу Муджахида.

«Наши лидеры приняли приглашение России на участие в мирных переговорах, организованных российской стороной», — заявил Муджахид.

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Ранее сообщалось, что власти Афганистана отказались от участия во встрече с талибами в Москве. Позднее стало известно, что приехать на переговоры с представителями «Талибана» отказались и Соединенные Штаты.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.