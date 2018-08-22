Трамп объяснил ситуацию с выплатами женщинам за молчание

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал о выплатах двум женщинам за молчание о якобы интимной связи лишь постфактум. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает Reuters.

Ранее бывший адвокат президента Майкл Коэн признался, что платил порноактрисе и фотомодели деньги за то, чтобы они в период предвыборной компании не рассказывали о предполагаемой интимной связи с Трампом.

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В беседе с Fox News Трамп сообщил, что узнал об этом лишь постфактум.

«Позднее я узнал. И они (деньги. — «Газета.Ru») не брались из фонда избирательной кампании... Они были от меня», — сказал он.

Ранее Трамп посоветовал не обращаться к услугам Коэна.