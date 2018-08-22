Рябков: санкции США не изменят политический курс России

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что санкции Вашингтона не заставят Москву изменить свой политический курс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, делегация России намерена обсудить с представителями США в Женеве несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы.

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Он также добавил, что критерии отмены американских санкций не будут обсуждаться.

Рябков подчеркнул, что санкции США не влияют на политику России.

Ранее сообщалось, что Рябков обвинил США в «твердолобом, зашоренном и агрессивном» подходе к решению международных проблем.

По его словам, Россия противопоставляет такому подходу спокойную и методичную работу по повестке дня.